"Зараз ситуація не дозволяє цього робити. До понеділка Київ в "помаранчевій зоні" – вимоги набагато жорсткіші, тому матч з Олімпіком буде без глядачів. З понеділка Київ переходить в "жовту зону", і це означає, що в принципі організатор матчу повинен буде витримувати низку вимог: забезпечити дистанцію між глядачами в 1,5 метра, не більше 5 квадратних метрів на людину в приміщенні, плюс носіння масок, обробка рук і так далі.

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За дотримання всіх цих вимог, особливо в умовах такого гарного сучасного стадіону, як НСК Олімпійський, ми можемо розраховувати на те, що відповідні компетентні органи дадуть нам дозвіл на проведення матчів з глядачами. Але все це станеться тільки в тому разі, якщо ситуація з поширенням COVID-19 різко не погіршиться.

Ми дуже уважно моніторимо ситуацію. Пріоритетом номер один є життя і здоров'я наших глядачів. Тому ми будемо дуже відповідально підходити до цього питання. Якщо зрозуміємо, що ситуація не дозволяє проводити матчі з глядачами, ми ніколи цього робити не будемо просто для того, щоб вирішити якісь свої комерційні питання", – заявив Гунько в коментарі Shakhtar News.

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