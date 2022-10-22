Тренерський штаб Шахтаря на чолі з Ігорем Йовічевічем повністю не може розраховувати на трьох гравців перед матчем 5-го туру Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 22 жовтня, мав відбутись матч УПЛ між Шахтарем та Минаєм, але за згодою закарпатців зустріч була перенесена. Натомість донеччани провели тренування на базі у Винниках, повідомляє сайт клубу.

Селтік переміг у перестрілці з 7 голами й 2 скасованими – попереду Шахтар, який відпочиває

Заняття розпочалось із силової роботи у фітнес-центрі, після чого були вправи, тактика та двостороння гра. За окремою програмою займались Мар'ян Швед, Юхим Конопля й Олег Очеретько. Завтра на команду Йовічевіча чекає ранкове тренування та виїзд у Шотландію транзитом через польське місто Жешув.

Зустріч проти Селтіка відбудеться 25 жовтня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. В активі української команди – 5 залікових балів, шотландці мають лише один пункт.

"Уся боротьба попереду": Олександр Зубков – про розгроми Шахтаря, сюрприз сезону та "ігнор" Ліги чемпіонів