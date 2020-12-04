Після успіху у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (2:0) підопічним Луїша Каштру треба перемикатись на внутрішню першість.

"Мені надходить багато пропозицій": Дентінью – про своє майбутнє у Шахтарі

Вже у суботу, 5 грудня, "гірникам" належить зіграти у чемпіонаті України з Минаєм. Інтриги протистоянню додає той факт, що головним тренером закарпатської команди є екс-футболіста Шахтаря Василь Кобін.

3 грудня, "помаранчево-чорні" на своїй базі у Святошино провели півторагодинне тренування, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Футболісти, які брали участь у єврокубковому матчі, розім'ялись і працювали у фітнес-залі, в той час як решта зосередилась на вправах з м'ячами, тактиці і двосторонці.

Як відомо, не зможе допомогти своїй команді у найближчі два тижні травмований Жуніор Мораєс. Натомість повернулись до загальної групи Богдан В'юнник та герой поєдинку проти "вершкових" Дентінью, який отримав незначне ушкодження у грі з Реалом. Ще двоє захисників команди – Сергій Кривцов і Давид Хочолава – тренувались за індивідуальною програмою.

Шахтар двічі шокував Реал, але ризикує залишитися без єврокубків – всі розклади для "гірників" перед останнім туром ЛЧ