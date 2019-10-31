Коноплянка і Марлос готуються до матчу з Карпатами під наглядом фізіотерапевтів

Гравці донецького Шахтаря налаштовуються дати бій львівським Карпатам.

Після поразки від Динамо 1:2 у матчі 1/8 Кубка України Шахтар провів відновлювальне тренування, повідомляє офіційний сайт клубу. Головний тренер "гірників" Луїш Каштру розділив команду на дві групи: футболісти, які брали участь у поєдинку з киянами, провели півгодинне заняття у фітнес-центрі, та вирушили на масаж, а на інших чекала повноцінна робота з акцентом на ігрових вправах.

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Під наглядом клубних фізіотерапевтів працювали Євген Коноплянка, Марлос, Тарас Степаненко, Жуніор Мораєс, Сергій Кривцов, Віктор Коваленко, Олександр Піхальонок та Андрій Тотовицький. 1 листопада "помаранчево-чорні" проведуть передматчеве тренування і по обіді вирушать до Львова.

Нагадаємо, у суботу, 2 листопада Шахтар на стадіоні Україна зустрінеться з місцевими Карпатами. Початок матчу о 14:00.

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