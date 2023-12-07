Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна натякнув на активну роботу "гірників" на трансферному ринку цієї зими.

Тренер, якого сватали в Динамо і Шахтар, готується очолити новий клуб

Хорват опублікував фото з генеральним директором "помаранчево-чорних" Сергієм Палкіним в Instagram з підписом: Ми готові до нових трансферів.

Нагадаємо, Шахтар йде на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ. "Гірники" мають в своєму активі 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів. Наступний матч команда Пушіча проведе проти Вереса. Зустріч запланована на п'ятницю, 8 грудня.

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