Шахтар готує Тайсону новий щедрий контракт, – Циганик
Відомий журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо потенційного продовження співпраці між Тайсоном та Шахтарем.
"З’явилася інформація, що, швидше за все, Шахтар запропонує Тайсону дворічний контракт на тих самих умовах (близько 3 мільйонів євро зарплатні на сезон). Прийме чи відхилить Тайсон таку пропозицію – це інше питання, але сам факт – донецький клуб розуміє необхідність зберігати лідерів, які можуть дати результат.
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Що б хто не казав, але з Тайсоном і без нього Шахтар грає по-різному. Це футболіст, який робить різницю, тому я прогнозую, що найближчим часом йому буде запропоновано нову угоду.
Це буде, мабуть, найбільший за зарплатнею контракт в українському футболі, але Шахтар розуміє, що треба пробитися до Ліги чемпіонів, яка дозволить їм компенсувати десь ці гроші. Та і сам Тайсон тримає свої позиції: не втрачає швидкість і не втрачає роль у Шахтарі", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.
Зауважимо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013-го. Його чинний контракт завершується влітку 2021 року. Головним претендентом на бразильця називають Інтернасьйонал.
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