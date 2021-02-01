"З’явилася інформація, що, швидше за все, Шахтар запропонує Тайсону дворічний контракт на тих самих умовах (близько 3 мільйонів євро зарплатні на сезон). Прийме чи відхилить Тайсон таку пропозицію – це інше питання, але сам факт – донецький клуб розуміє необхідність зберігати лідерів, які можуть дати результат.

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Що б хто не казав, але з Тайсоном і без нього Шахтар грає по-різному. Це футболіст, який робить різницю, тому я прогнозую, що найближчим часом йому буде запропоновано нову угоду.

Це буде, мабуть, найбільший за зарплатнею контракт в українському футболі, але Шахтар розуміє, що треба пробитися до Ліги чемпіонів, яка дозволить їм компенсувати десь ці гроші. Та і сам Тайсон тримає свої позиції: не втрачає швидкість і не втрачає роль у Шахтарі", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Зауважимо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013-го. Його чинний контракт завершується влітку 2021 року. Головним претендентом на бразильця називають Інтернасьйонал.

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