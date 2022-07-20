"Ми готуємо ще пару трансферів, до нас мають прийти футболісти, аби посилити Шахтар. Вони можуть бути українцями, можуть бути легіонерами, та головне – ми хочемо зробити сильний Шахтар, рухаємося до цього, не опускаємо руки.

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Президент не кидає Шахтар. Тож наше завдання – зробити дуже хорошу і сильну команду, яка представлятиме Україну та Шахтар у Європі", – зазначив Срна у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" сьогодні оголосили про прихід Невена Джурасека, контракт з яким підписали на 2 роки. До цього клуб підписав Андрія Тотовицького.

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