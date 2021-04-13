Донеччани з нагоди 85-річчя клубу випустять мультфільм, повідомляє Shakhtar News.

Шахтар – Динамо: перед Класичним відбудеться унікальний експеримент, якого ще не було в УПЛ

Для озвучування Шахтар запросив групу професіональних акторів, але деякі ролі дістануться відомим футбольним людям. Наразі відомо про участь екс-нападника "гірників" Олексія Бєліка, коментатора Кирила Круторогова та колишнього президента УПЛ Володимира Генінсона.

Додамо, що офіційний вихід мульфільму запланований ближче до дати заснування Шахтаря (24 травня).

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