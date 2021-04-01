"Гірники" підготували 5,5 млн євро на 17-річну перлину бразильського клубу, інформує Zona Mista з посиланням на журналіста Вагнера Мартінса.

Тайсон продовжує тренуватися з дублем Шахтаря – новини про "втечу з полону" передчасні

Інтернасьйонал вимагає за Тобіаса значно більше – 10 млн. Спочатку "колорадос" хочуть знайти заміну своєму таланту, щоб безболісно відпустити його в інший клуб. Також не слід забувати про Тайсона – опальний вінгер Шахтаря може приєднатися до Інтернасьйонала і зробити "знижку".

Додамо, що раніше інтерес до Вінісіуса Тобіаса приписували Ювентусу та Манчестер Сіті.

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