"Гірники" готуються надіслати офіційну пропозицію щодо трансферу молодого бразильця. Попередні контакти між Шахтарем та Греміо вже відбулися, український клуб запропонує за Мека близько 18 мільйонів євро, повідомляє GauchaZH.

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В угоді про трансфер гравця будуть прописані бонуси, розмір яких залежатиме від успішності виступів Габріеля за команду. У 2024 році Мек був близьким до того, щоб перейти до Челсі, однак клуби не змогли домовитися про трансфер. Тоді лондонці пропонували за юного таланта 8 мільйонів євро з додатковими 16 мільйонами у вигляді бонусів, але Греміо відмовився від угоди, засумнівавшись у реалістичності майбутніх виплат.

Очікується, що перемовини про перехід Мека у Шахтар будуть більш конструктивними, адже "гірники" готові одразу задовольнити запит бразильців щодо суми трансферу. Втім, наразі невідомо, чи вдасться донеччанам підписати гравця, адже його непокоїть ситуація з війною в Україні.

Додамо, що Габріель Мек вже дебютував за першу команду Греміо, він зіграв 2 матчі у лізі Гаушу.

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