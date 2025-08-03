Шахтар готовий віддати шалені гроші за таланта Греміо – ним цікавився Челсі
17-річний півзахисник Греміо Габріель Мек може перейти до донецького Шахтаря.
"Гірники" готуються надіслати офіційну пропозицію щодо трансферу молодого бразильця. Попередні контакти між Шахтарем та Греміо вже відбулися, український клуб запропонує за Мека близько 18 мільйонів євро, повідомляє GauchaZH.
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В угоді про трансфер гравця будуть прописані бонуси, розмір яких залежатиме від успішності виступів Габріеля за команду. У 2024 році Мек був близьким до того, щоб перейти до Челсі, однак клуби не змогли домовитися про трансфер. Тоді лондонці пропонували за юного таланта 8 мільйонів євро з додатковими 16 мільйонами у вигляді бонусів, але Греміо відмовився від угоди, засумнівавшись у реалістичності майбутніх виплат.
Очікується, що перемовини про перехід Мека у Шахтар будуть більш конструктивними, адже "гірники" готові одразу задовольнити запит бразильців щодо суми трансферу. Втім, наразі невідомо, чи вдасться донеччанам підписати гравця, адже його непокоїть ситуація з війною в Україні.
Додамо, що Габріель Мек вже дебютував за першу команду Греміо, він зіграв 2 матчі у лізі Гаушу.