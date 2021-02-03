Чемпіони України звернули увагу на 16-річного Вінісіуса Тобіаса з Інтернасьйонала, повідомляє Globoesporte.

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Юний бразилець вважається одним з головних талантів "червоних", а також відзначається універсальністю – може закрити будь-яку позицію на правому фланзі. Клаусула Вінісіуса складає шалені 60 млн євро, хоча Інтер готовий відпустити гравця за 10. Щоправда, сам талант не налаштований покидати рідний клуб і для початку хоче закріпитися в основній команді.

Джерело зазначає, що крім Шахтаря на Вінісіуса також претендує туринський Ювентус.

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