"Це остання репетиція, а отже, надважливий тест для нас. І чудово, що гравці виконували все так, як ми того вимагали. На полі тестували різноманітні ігрові ситуації, які відпрацьовували на тренуваннях. Багато моментів сподобалось, але були й такі, до яких ми маємо повернутися на тренуваннях, щоб знову відточувати їх. Водночас, гадаю, в команди вже є гарна організація та ідея гри.

Шахтар – Оболонь – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Чи можна сказати, що я визначився з основою на сезон? Абсолютно ні. У нас в обоймі 23–24 дуже міцні футболісти, всі вони можуть і гратимуть, адже 11 осіб не зможуть провести без замін 30 матчів сезону. Такі гравці, як Тете, Педрінью, звісно, основні, однак те саме стосується й Маркоса Антоніо, Майкона, Степаненка, Коноплі – ми бачимо, як він поліпшив свій рівень. Дентінью, Судаков, Мудрик, Вітао, Марлон, Матвієнко – теж ключові. Тож гратимуть усі.

Команда готова, однак ще не на 100 відсотків. Як і всі інші клуби у Європі на старті сезону. Якщо ми хочемо грати в групі Ліги чемпіонів, маємо бути готовими протистояти гарним, міцним командам. Генк з таких, і нам буде надзвичайно складно. Але Шахтар теж є міцним, і, гадаю, Генку буде ще важче", – наводить слова Де Дзербі сайт Шахтаря.

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