Шахтар – Генк: стартові склади та онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
У рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів донецький Шахтар приймає бельгійський Генк. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Шахтар – Генк розпочнеться о 20:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Шахтар – Генк: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Маркос Антоніо – Тете, Педрінью, Алан Патрік – Траоре
Запасні: Пятов, Кривцов, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Степаненко, Марлос, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентінью, Сікан
Генк: Вандевоордт – Муньйос, Куеста, Лукумі, Артеага – Торстведт, Хейнен, Грошовскі – Бонгонда, Онуачу, Іто
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