Донецький Шахтар спробує втримати виїзну перевагу над Генком у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Де дивитися Шахтар – Генк, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Генк на "Футбол 24", стартує у вівторок, 10 серпня, о 20:30. У бельгійському поєдинку "гірники" святкували важку перемогу (2:1), утім після скасування правила виїзного гола у команди Де Дзербі фактично немає права на помилку.

Шахтар – Генк: прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Шахтар – Генк: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Зустріч у прямому ефірі на території України покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Шахтар – Генк онлайн можна на платформі Oll.tv за наявності відповідної підписки.

Крім того, гру можна переглянути в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 20:25. Перед цим в ефір вийде програма "Студія LIVE" (початок – о 19:45), яка й підіб'є підсумки гри відразу після фінального свистка.

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Зазначимо, що Шахтар провалив генеральну репетицію перед вирішальним поєдинком 3-го раунду кваліфікації ЛЧ, поступившись у Києві Олександрії. Натомість Генк їде до української столиці у хорошому настрої. У чемпіонаті Бельгії підопічні ван ден Брома здобули виїзну перемогу над Кортрейком.

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