Шахтар зустрічається з Фейєнордом в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Фейєнорд стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO. Шахтар потрапив до Ліги Європи з Ліги чемпіонів. У першому раунді плей-офф "гірники" пройшли Ренн.

Шахтар – Фейєнорд: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Ігору Йовічевічу довелося вирішити серйозну дилему через кадрову катастрофу в захисті. Не зіграють Бондар, Конопля та Михайліченко, тому в центрі оборони вишйшов Ракицький, а на лівому фланзі – Топалов.

Стартові склади команд

Шахтар: Трубін – Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков – Траоре.

Запасні: Пятов, Шевченко, Тотовицький, Швед, Сікан, Джурасек, Келсі, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк

Фейєнорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кьокчю, Віффер, Шиманскі – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі.