24-річний новачок одягатиме футболку Шахтаря з 11-м номером на спині, повідомляє прес-служба клубу. Вона у соцмережах опублікувала ефектний відеоролик, де Нерес позує у формі донеччан.

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В Instagram до Давіда звернувся Марлос, який до цього мав 11-ку. "Успіхів, сподіваюся, що цей номер допоможе завоювати клубу багато титулів", – написав колишній гравець Шахтаря в коментарях до допису.

Нагадаємо, "гірники" підписали Давіда Нереса з Аякса цієї зими за 12 мільйонів євро. Марлос покинув Шахтар наприкінці 2021-го після 7,5 років, які провів у помаранчевій футболці.

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