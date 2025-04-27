Шахтар і Динамо зіграють у 26-му турі УПЛ 2024/25. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 26-го туру УПЛ 2024/25 між Шахтарем і Динамо розпочнеться о 18:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. У разі перемоги кияни офіційно стануть чемпіонами України, а Шахтар при цьому залишиться у семи очках від другої позиції.

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Стартові склади

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Грам, Енріке, Бондаренко, Марлон, Педріньйо, Егіналду, Кевін.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Михавко, Попов, Дубінчак, Шапаренко, Михайленко, Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко, Ванат.

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