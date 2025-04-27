Шахтар у рамках 26-го туру УПЛ 202425 зіграє з Динамо. Анонс і прогноз букмекерів читайте на "Футбол 24".

Історичний матч

Ось і настав той самий день. День, який вмістить у собі одразу кілька знаменних подій. У якому Динамо може завоювати 30-те чемпіонство (якщо брати до уваги ще й радянські часи). У якому "біло-сині" отримали шанс взяти перше з 2021 року золото УПЛ. У якому кияни близькі до першої за чотири роки звитяги над донеччанами.

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Турнірна мотивація у 201-й зустрічі Динамо й Шахтаря очевидна. Підопічні Олександра Шовковського у разі тріумфу одягнуть золоті медалі УПЛ на очах головного суперника – і не дозволяють говорити про "картонне" чемпіонство, адже осіннє Класичне завершилось внічию. Для Маріно Пушіча ж важливий не стільки престиж, скільки необхідність зачепитись за другу позицію. "Помаранчево-чорні" відстають від неї на сім очок.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 26-го туру УПЛ 2024/25 між Шахтарем і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Маріно Пушіча – 2,27. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 3,25.

Шахтар має системну вразливість у обороні

Наскільки гранди готові до звитяги в дербі? Хороше питання. Більшу частину сезону вони демонстрували однакові чесноти й проблеми.

Динамо й Шахтар виглядали вкрай нестабільно – втрата очок могла статись ледь не в кожному турі. Вмикати режим чемпіонського футболу колективи звикли лишень на коротких проміжках часу (від 30 до 60 хвилин), тому що більшість суперників по УПЛ втомлюються ще до перерви. При цьому у грандів відчувались великі проблеми з балансуванням атаки.

У Шахтаря взагалі немає чистого опорника. Усі футболісти, яких використовували в даній ролі, є центрхавами з ухилом на гру з м'ячем (а не проти нього). Винятком є Назарина, однак після сильного початку 2025 року Єгор втратив довіру тренера.

Такий стан речей призвів до кадрової кризи перед Класичним, адже невеличку травму отримав Судаков. Він тренувався за індивідуальною програмою, тож у випадку відсутності Георгія на позицію "вісімки" доведеться підіймати Марлона. Саме бразилець закривав позицію опорника у більшості поєдинків навесні.

Восени цю роботу виконував Криськів, але після пошкодження в березні Дмитро зіграв всього 25 хвилин. Дійшло до того, що у кубкових поєдинках з Олександрією та Поліссям в ролі опорника використовували Матвієнка. Але чи наважиться Маріно Пушіч повторити цей експеримент, враховуючи крихкий стан своєї оборони? Існують великі сумніви.

Хай там як, Шахтар навіть у праймовому складі дуже погано контролює перехідні фази. Центрхавам не вистачає ні навичок, ні дисципліни. При позиційній же обороні Судаков, Бондаренко та опорник регулярно недобігають у зону підбирання перед власним штрафним – або ж демонструють шалену неуважність.

Відповідно, тиск на захисників зростає, а вони й без того вразливі. Зокрема, усі слабенько працюють проти подач. Дуже часто втрачається контроль над дальньою стійкою, а Матвієнко в принципі провисає по всіх питаннях, окрім просування. Цими вразливостями сповна скористався Колос, який заколотив "гірникам" аж чотири голи.

Стільки ж у ворота Різника забивала Олександрія, але й у багатьох переможних матчах Шахтар пропускав величезну кількість моментів. Навесні особливо важко далися другий тайм проти ЛНЗ і догравання з Кривбасом. Словом, Динамо буде де розгулятись.

У атаці ж Шахтар відчуває серйозні проблеми проти закритих блоків. Враховуючи прагматичність Олександра Шовковського, сьогодні цілком можна очікувати роботу другим номером у виконанні Динамо – кияни в такий футбол грають з дитинства. У них майже ідеальний склад під силовий футбол з купою перехідних фаз.

Захист Динамо не набагато кращий – Шахтар здатний його порвати

І ось тут уже варто згадати про мінуси "біло-синіх". По-перше, у них виділяється діра на правому фланзі, де діє Ярмоленко – навіть Оболонь користувалась неспроможністю легенди повертатись назад.

"Пивовари" перейшли на трійку центрбеків, і один з них сміливо підіймався через зону Андрія Миколайовича до чужого штрафного, комбінуючи й допомагаючи створювати моменти.

По-друге, задня лінія "біло-синіх" вразлива як у тактичному плані, так і в індивідуальному. Олександр Шовковський вимагає від своїх захисників проактивності – тобто агресивних висувань при грі проти м'яча. От тільки добитись злагодженості в роботі задньої четвірки протягом сезону так і не вдалося, тож суперники постійно отримують глибину (простір за спинами без офсайду).

На цій вразливості динамівців рвали Оболонь, ЛНЗ і Ворскла, легко тікаючи на рандеву з Нещеретом.

А у Шахтаря із прудконогими гравцями атаки проблем немає – один тільки Кевін чого коштує. Донеччани на просторі перетворюються у колектив, здатний забивати навіть Баварії та Арсеналу. І вже точно "гірники" здатні тікати від динамівців.

А ще оборонці Динамо припускаються великої кількості помилок у статиці. Найбільший тиск зараз чинять на Михавка, якому дозволяють набивати гулі. Варто відзначити, що у питанні контролю зон завершення захисників частенько підставляють партнери – зокрема, допускаючи ситуацію 1-в-2.

Втім, у киян є одна вагома перевага в захисному аспекті. У киян є сильний опорник Михайленко, тож у переходах з атаки в оборону Динамо трішечки сильніше за Шахтар. Микола виконує великий обсяг роботи в обидва боки, чого дуже бракує в центрі поля донеччан.

У грандів сильна атака, але є нюанси – Ванат робить різницю

За роботою на чужій половині суперники рівні. У обох дуже сильні вінгери, але тільки один із них стабільно повертається назад (Кабаєв і Педріньйо). Крім того, один із вінгерів часто відкривається в центральних вертикалях (Ярмоленко і все той же Педріньйо).

У обох достатньо виконавців для ефективного просування м'яча між лініями – хоча і Динамо, і Шахтар регулярно стикаються з проблемами проти компактних блоків. Причому дуже часто вони пов'язані зі звичкою грати лишень короткими відрізками. Кияни та донеччани банально вимикаються, але від 30 до 60 хвилин топ-футболу з купою моментів вони гарантують.

У "біло-синіх" варто відзначити два козирі, які можуть зробити різницю в сьогодні. По-перше, столичний колектив значно ефективніший у роботі проти м'яча. Група атаки Олександра Шовковського і пресингувати не забуває, і на втрати реагує високим рівнем агресії (поєднаним із хорошим позиціюванням).

Так буває не завжди, однак у Шахтаря подібні історії доволі рідкісні й локальні.

Що найбільш важливо, у Динамо є забивний нападник. Ванат з великою ймовірністю стане найкращим бомбардиром УПЛ – у нього вже 21 забитий м'яч при всього 12,3 XG. У чемпіонаті він провів 14 гол голів з 35-ти ударів, тобто 40% його пострілів є влучними.

За цим показником Владислав входить у топ-3 форвардів Європи, хоча він взагалі-то виконує роль дев'ятки, працюючи на всій третині поля суперника й активно комбінуючи з партнерами.

Егіналду теж сильний в плані обіграшів та скидок, однак перед чужими воротами форвард Шахтаря провалюється. Екс-вінгер мав моментів на понад 8 очікуваних голів, але забив лишень чотири. Це – занадто великий недобір.

Можливо, саме тому Динамо зараз і має перевагу в 10 очок, не знаючи поразок в Україні з травня 2024 року.

Кадрова ситуація

Травмовані: Судаков (під питанням), Фесюн, Конопля – усі з Шахтаря

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина – Педріньйо, Бондаренко, Марлон, Кевін – Егіналду

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5, перемога Динамо у разі відсутності Судакова

Враховуючи усі вищезазначені фактори, існує велика спокуса поставити на перемогу Динамо. У киян є профільний опорник, суперфорвард і краща гра проти м'яча на чужій половині – а ще "біло-сині" можуть припаркуватись у середньому блоці й жалити з контратак. Шахтар же обмежений в плані вибору тактик і має глибоку системну кризу в обороні.

От тільки Динамо у захисті на власній третині таке ж вразливе, у матчі першого кола донеччани розібрали киян на кісточки. Підопічні Маріно Пушіча розривали Динамо, хитрими переміщеннями зламуючи центр поля та добре атакуючи зони завершення. Нічия у столиці стала відвертою випадковістю.

А ще для обох грандів характерна нестабільність. По ходу сезону вони довели здатність провалитись в будь-яку мить і проти будь-якого суперника. Саме тому не станемо робити прогноз на переможця – команди рівні. А от тотал більше 2,5 здається цілком ймовірним, тому що в задній лінії Шахтаря та Динамо занадто багато проблем.

Моментів буде вдосталь, а все інше вирішить рандом. Втім, якщо у дербі не зможе зіграти Судаков – можна ризикнути, поставивши на перемогу Динамо.

Як Шахтар до Класичного готувався: хто ставить на тактику, а хто вже влаштовує шоу в очікуванні перемоги над Динамо