"На нас чекають складні матчі, тому що Шахтар – дуже досвідчена команда в єврокубках. У цьому сезоні вони двічі обіграли Реал, це показує, наскільки вони сильні. У них дуже хороший тренер і така ж команда. Це буде цікавим випробуванням для Паулу Фонсеки, у нього чудова історія з Шахтарем.

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У Лізі Європи, як і у внутрішніх змаганнях, ми хочемо покращити наші виступи і досягти найкращих результатів. Ми хочемо спробувати вийти в фінальні етапи. Матчі з Брагою показали, що ми стали грати краще, підвищили свій рівень і заслужили вихід у наступний раунд.

Ми повинні думати не про фінал, а про наступний матч. Нас очікують дві великі битви, два великих фінали з Шахтарем. Повинні налаштовуватися так, що кожна зустріч – фінал. Повинні боротися до кінця, щоб пройти і не турбуватися про фінал в Гданську", – цитує Пінту офіційний сайт "вовків".

Нагадаємо, Рома прийматиме Шахтар в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 11 березня, матч-відповідь відбудеться у Києві 18 березня.

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