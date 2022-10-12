Реал ледь не програв у Варшаві – Антоніо Рюдігер зрівняв рахунок на 90+5 хвилині саме після пасу Тоні Крооса. Завдяки цій нічиї команда Карло Анчелотті оформила вихід у плей-офф ЛЧ.

"Шахтар зробив висновки з першого матчу. Вони багато чому навчилися і дуже ускладнили нам завдання. Реал невдало розпочав другий тайм – після цього все стало складно. Але я гадаю, що, як завжди, ми боролися до кінця. Наша команда заслужила нічию.

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Чого бракувало? Ми не грали добре. Було дуже багато втрат м'яча. Те, що тиждень тому вдавалося, сьогодні не вийшло. Але це Ліга чемпіонів і ми знаємо, що такі ігри бувають.

Чи я придумав гол Рюдігера? Я сказав йому йти в атаку, бо нам було важко створювати моменти. Залишалося кілька хвилин, і нам треба було пробувати різні варіанти. Рюдігер дуже сильний у грі головою, і, звісно, ​​він нам допоміг відігратися.

Як він почувається? Насправді, я бачив і кращі кадри. Це дуже сильно, багато крові, як було видно на полі. Сподіваюся, він повернеться якнайшвидше.

Тепер Реалу треба відновлюватися перед Ель Класіко. Сьогодні з Шахтарем ми витратили багато сил, але маємо 5 днів, і плануємо досягти успіху", – цитує Крооса AS з посиланням на Movistar.

Завдяки нічиїй з Шахтарем Реал вже вийшов в 1/8 фіналу ЛЧ. "Гірники" опустилися на 3 місце групи, маючи 5 очок після 4-х турів.

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