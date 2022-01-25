– Ми щасливі! Це перша гра на зборах, і дуже важливо розпочати з перемоги. Шахтар завжди намагається це робити.

Гол Мораєса п'ятою у відеоогляді матчу Шахтар – Вольфсберг – 4:1

– Якою була настанова Роберто Де Дзербі на матч і чи вдалося її виконати?

– Оскільки поєдинок перший, багато часу приділялося тактиці й позиціонуванню. Ми чимало тренуємось і вже чудово розуміємо, якого стилю гри від нас вимагає Містер.

– 2019 року ти також забив гол Вольфсбергу, а сьогодні записав собі до активу дубль. У пріоритеті результат або відпрацювання ігрових аспектів?

– Безперечно, слід відпрацьовувати деякі ігрові моменти, аби в них додати. Однак ми – Шахтар, тож думаємо про перемогу в будь-якому матчі.

– Як оціниш власні кондиції, чи наближаєшся до оптимальної форми?

– У фізичному стані ще доведеться багато в чому додати. Я чимало працював у відпустці й зараз працюю дуже старанно, потроху повертаючись до свого нормального стану і радіючи результатам, – заявив Мораєс у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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