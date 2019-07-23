Шахтар дозаявив Кайоде, Майкона та Малишева в УПЛ на сезон 2019/20

Донецький Шахтар вніс Оларенваджу Кайоде, Максима Малишева та Майкона до заявки команди в УПЛ на сезон 2019/20.

Шахтар дозаявив Оларенваджу Кайоде, Максима Малишева та Майкона на сезон 2019/20 , повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Раніше зазначалось, що Кайоде може продовжити кар'єру в московському Спартаку або турецькому Газішехір Газіантепспор.

Нагадаємо, що Малишев в червні отримав травму та переніс операцію, тоді як Майкон був прооперований ще у квітні та може повернутись на футбольне поле у листопаді. Цікаво, що обидва гравці заявлені на сезон під 17-номером.

Відзначимо, що Андрій Тотовицький досі не заявлений на сезон УПЛ.

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