toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Шахтар дозаявив Кайоде, Майкона та Малишева в УПЛ на сезон 2019/20

21:26 424 Читать на русском
Шахтар дозаявив Кайоде, Майкона та Малишева в УПЛ на сезон 2019/20
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар вніс Оларенваджу Кайоде, Максима Малишева та Майкона до заявки команди в УПЛ на сезон 2019/20.

Шахтар дозаявив Оларенваджу Кайоде, Максима Малишева та Майкона на сезон 2019/20 , повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо дозаявило Русина в УПЛ на сезон 2019/20

Раніше зазначалось, що Кайоде може продовжити кар'єру в московському Спартаку або турецькому Газішехір Газіантепспор.

Нагадаємо, що Малишев в червні отримав травму та переніс операцію, тоді як Майкон був прооперований ще у квітні та може повернутись на футбольне поле у листопаді. Цікаво, що обидва гравці заявлені на сезон під 17-номером.

Відзначимо, що Андрій Тотовицький досі не заявлений на сезон УПЛ.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити

blog_ava
Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися Фортуна
09:00
3931
Теги
Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон Максим Малишев Максим Малишев Андрій Тотовицький Андрій Тотовицький Шахтар Шахтар Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
52
хв
Реал Мадрид
02:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук