"Гірники" провели ротацію

Шахтар мав дуже короткий час на відновлення після Бешикташа, а у четвер вже треба грати з Панатінаїкосом. Ліга Європи зараз в пріоритеті, тож ніхто не сумнівався у масових перестановках складу на УПЛ – тим паче, що в суперниках був дебютант. Більшість футболістів, яка вийшла в Тернополі у основі, просиділа або починала в запасі у попередньому матчі.

Судаков пояснює, чому випав з основи Арди Турана, Очеретько неприємно здивував – зірку Шахтаря сватають в Реал недарма

Із цікавинок можна відзначити переведення Егіналду на лівий фланг атаки, чого не траплялось з осені минулого року. Фланги оборони довірили Гочолейшвілі та Азарову, а пару Матвієнку в обороні склав Грам. Позицію опорника зайняв Очеретько, звільнивши роль "десятки" для Бондаренка. Аліссон залишився у старті.

Арда Туран вперше зустрівся з реаліями УПЛ. Проти Бешикташа було легше

Експерти жартували, що вихваляти Арда Турана зарано, адже він ще не грав проти Епіцентру. Тут була лишень частка жарту, адже донеччани у попередньому сезоні програли в таких матчах навіть срібло. І Шахтарю дійсно було непросто.

Сергій Нагорняк зіграв дуже прагматично, одразу ж всадивши підопічних у низький блок. Тобі не треба думати про ривки Судакова і вінгерів за спину, якщо в тебе за спиною вже немає поля. Саме так усе й працювало – Шахтар домінував на м'яч, перевантажував оборону, пробував створювати ізоляції чи розтягувати лінію. Заходити у штрафний вдавалося часто, однак там не вистачало простору.

Аліссон продовжував обігрувати суперників, але одразу після цього він бачив межу поля. Футболісти пробивали з меж периметра, однак більшість спроб були поспішними й проходили з не найзручніших ділянок. Аби зламати цей блок, донеччани підіймалися максимально високо, заплітаючи комбінації між 5-6 партнерами – втім, разом з цим відкривався простір в опорній зоні.

Остання проблема є вродженою для цього Шахтаря. Арда Туран вимагає, аби "десятки" працювали у фінальній третині й вривались у штрафний, а опорник має підтискати цю структуру. Повертатись назад вони частенько не встигають. Цим користувався Бешикташ – і цим міг скористатись Епіцентр. Команда з Хмельниччини створила дві гольових нагоди до перерви, вилітаючи у розмашисті контратаки.

Катом донеччан міг стати Хоакінет Сіфуентес, який прийшов із Санта-Коломи. На 36-й хвилині іспанець хитнув Азарова й зарядив під ближню стійку (Різник парирував), а на 36-й він же завдав удару з дистанції – "гірників" врятувала поперечина! Із трьох ударів по воротах Епіцентр міг забити двічі.

Не можна сказати, що Шахтар при цьому створив недостатньо, однак низький блок Сергія Нагорняка тримався гідно. Більшість помилок були пов'язані лишень із різницею в індивідуальному класі гравців. Що найбільш важливо, на полі не було відчуття, ніби Епіцентр тримається "на соплях".

У другому таймі картина гри глобально не змінювалась. Епіцентр все так же сидів глибоко, хоча з контратаками справа вже не склалась. Обійшлося без гостроти біля воріт донеччан, однак загалом Арді Турану влаштували класний прийом. Машину Арда Турана повернули з небес на землю. Так же просто, як з Ільвесом і Бешикташем, у чемпіонаті не буде.

Шахтар все одно був хорошим і награв на перемогу

Разом з тим, відчуття провальності футболу "гірників" не виникало. Так, м'яч вперто не йшов у ворота, а суперник максимально ускладнював життя. Гра проти "автобусів" залишається дуже незручною для донеччан. Тим не менш, бронзовий призер УПЛ провів аж 15 ударів до перерви, 9 разів влучивши у площину. Більшість пострілів пройшли з меж карного майданчика. У другому таймі команда завдала ще 15 ударів.

Важливо, що "помаранчево-чорні" були різноманітними в своїх атаках. Команда виконувала купу кросів або використовувала Траоре в якості "стовпа" – Лассіна відпрацював значно краще, ніж з Ільвесом, допомагаючи обігруватись під тиском на чужій третині. Були й звичні історії з вриваннями "десяток" чи створенням простору для вінгерів. Крім того, Аліссон, Еліас, Егіналду, Судаков, Марлон і Ко обігрували суперників індивідуально.

Зрештою, "гірники" активно використовували дальні удари. Все це разюче відрізнялось від депресивної епохи Маріно Пушіча – навесні в подібних матчах донеччани могли провести менше 10 ударів, а у фінальній третині команда просто тупцювала на місці. Нині ж у колективу є ідеї, хоча реалізувати їх проти "автобуса" важче, ніж проти Бешикташа.

Кількість моментів у першому таймі була високою, але справді вбивчих нагод було п'ять. Два з них змарнував Бондаренко – спочатку він схибив при замиканні навісу від Аліссона, а потім пробив по горобцях із центру карного майданчика. Схожий епізод запоров Судаков, який опинився без опіки після шикарної комбінації з Аліссоном, Траоре й Бондаренком.

Також пригадується крос на дальню стійку й удар Траоре з відскоком від газону й постріл Аліссона зі стандарту. В обох випадках Білик дістав м'яч з-під поперечки. У підсумку, команди відправились на перерву за нулів на табло.

Початок другого тайму виявився найслабшим для Шахтаря, у якого ще й Траоре швидко травмувався. Моментів не виникало, тож Арда Туран провів заміни. На 57-й хвилині замість Егіналду, Азарова й Бондаренка вийшли Педріньйо, Педро Енріке та Марлон. Єврокубкова гвардія.

А Епіцентр в останні півгодини почав підсідати у фізичному плані. Як наслідок, Шахтар почав набирати оберти. Якщо до перерви лишень третина пострілів "гірників" претендувала на статус "моменту", то після 60-ї хвилини ледь не всі атаки донеччан призводили до проблем. Описати всі гольові нагоди в тексті буде важко, і навіть відеоогляд цих пострілів буде довгим.

Вже на 62-й хвилині Марлон забив гол, зігравши на добиванні після удару Судакова головою (Педро Енріке виконав подачу), однак лайнсмен помітив офсайд. На 68-й він вже сам замикав навіс від Георгія, але Білик спіймав м'яч. Ще через три хвилини Аліссон стріляв з лінії півкола повз ліву стійку. Матч почав нагадувати зустріч з Ільвесом у Фінляндії, коли Шахтарю бракувало тільки реалізації.

Зрештою, на 79-й хвилині "гірники" добилися свого. Героєм став Арда Туран, який провів ще дві заміни, випустивши Коноплю й Еліаса. Саме ця парочка й вирішала долю зустрічі – Юхим виконав подачу, а Кауан замкнув головою. 0:1!

Після цього Шахтар міг забивати ще. Були і два виходи віч-на-віч (від Марлона й Еліаса), і постріли з близьких дистанцій позицій, однак Епіцентр зумів програти гідно. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "гірників".

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