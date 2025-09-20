Шахтар вже зробив декілька пропозицій щодо трансферу 17-річного півзахисника Габріеля Мека, але Греміо їх відхилив, повідомляє Bolavip Brasil.

Зазначається, що остання пропозиція "гірників" становила 100 млн реалів, однак бразильський клуб буде готовий відпустити свого гравця за 120 мільйонів (близько 19,2 млн євро). Габріеля можуть продати навіть коли трансферне вікно буде зачинене, але перехід відбудеться лише тоді, коли йому виповниться 18 років.

Угода Мека із Греміо розрахована до літа 2027 року. В контракті бразильця прописана клаусула у розмірі 50 мільйонів євро. Втім, "безсмертні триколірні" будуть готові продати його значно меншу суму. Очікується, що Шахтар найближчим часом зробить нову пропозицію щодо трансферу хавбека.

