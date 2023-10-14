Українські клуби не збираються залишатись без ігрової практики під час матчів збірних.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про домовленість із Рухом щодо товариського матчу.

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Поєдинок запланований на 15 жовтня та відбудеться на полі готельного комплексу Emily Resort у Львові. Початок гри о 14:00.

Додамо, що Шахтар та Рух наразі є сусідами в турнірній таблиці – 3 та 4 місця з 18 та 16 очками в активі.

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