Шахтар домовився про спаринг із Ромою, – Палкін

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про плани "гірників" на період підготовки до нового сезону.

"Команда збирається 20 числа, а збірники під’їдуть кількома днями пізніше. Ми проведемо кілька днів у Києві на базі – стандартні процедури й медичний огляд. А потім летимо до Німеччини. Далі буде збір у Австрії.

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На всіх зборах проведемо десь сім спарингів. І ще один екстра-спаринг: коли Паулу йшов до Роми, ми домовились, щоб Рома приїхала до Харкова провести товариський матч. Чіткої дати немає, однак є липень та серпень. У цьому проміжку ми маємо домовитись. Якщо в цьому не домовимось, то вже наступного сезону.

Проте за умовами розриву контракту з Паулу, одна з умов – зіграти товариський матч. До цих семи товариських може додатися восьмий, із Ромою. Це цікаво для вболівальників: наш сьогоднішній тренер, наш колишній тренер, нові команди в одного й іншого. Я гадаю, буде повний стадіон, аби подивитися це протистояння", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека офіційно очолив Рому в понеділок. Натомість його співвітчизник Луїш Каштру офіційно став головним тренером Шахтаря.

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