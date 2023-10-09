Донецький Шахтар знову використає перерву на матчі збірних, щоб провести товариський поєдинок.

Місяць тому підопічні Патріка ван Леувена вже мали подібний досвід, але тоді суперником Шахтаря був аматорський колектив Blago-Юність з Івано-Франківщини. Зараз "гірники" значно підвищили рівень.

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За інформацією Sport.ua, Шахтар домовився про проведення спарингу з Рухом. Гра запланована на 15 жовтня. Обидві команди не виставлять оптимальні склади, адже їхні ключові гравці перебувають у розташуванні національної та молодіжних збірних України.

Слід зауважити, що львівський клуб був одним із суперників, який зумів відібрати очки в чинних чемпіонів у нинішньому сезоні УПЛ. 29 листопада Шахтар і Рух розписали видовищну нічию.