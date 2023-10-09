Шахтар домовився про додатковий матч проти одного зі своїх кривдників в УПЛ
Донецький Шахтар знову використає перерву на матчі збірних, щоб провести товариський поєдинок.
Місяць тому підопічні Патріка ван Леувена вже мали подібний досвід, але тоді суперником Шахтаря був аматорський колектив Blago-Юність з Івано-Франківщини. Зараз "гірники" значно підвищили рівень.
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За інформацією Sport.ua, Шахтар домовився про проведення спарингу з Рухом. Гра запланована на 15 жовтня. Обидві команди не виставлять оптимальні склади, адже їхні ключові гравці перебувають у розташуванні національної та молодіжних збірних України.
Слід зауважити, що львівський клуб був одним із суперників, який зумів відібрати очки в чинних чемпіонів у нинішньому сезоні УПЛ. 29 листопада Шахтар і Рух розписали видовищну нічию.