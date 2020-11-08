Донецький клуб може спокійно готуватись до першого Класичного у поточному сезоні УПЛ.

Вчора, 7 листопада, донеччани добровільно здали позачергові тести на коронавірус перед важливим протистоянням з киянами.

Динамо – Шахтар: "гірники" добровільно пройшли позачергове тестування на COVID-19

Як інформує офіційний Твіттер Шахтаря, результати всіх тестів виявились негативними. Отже команда Луїша Каштру у повному бойовому складі підходить до матчу з Динамо, що не скажеш про киян.

Раніше у таборі "біло-синіх" коронавірус підтвердили у Владислава Супряги. Також повідомлялося про позитивні тести у Володимира Шепелєва та Богдана Лєднєва. Наразі в команді Луческу 12 заражених гравців.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок Класичного о 17:00.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ