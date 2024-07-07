Донецький Шахтар нині перебуває у Словенії, де проводить тренувальні збори. Команда Маріно Пушіча вже встигла зіграти на чужині два спаринги: у першому розбила Сараєво (4:1), а в другому розійшлась миром з Хайдуком (1:1). У планах донеччан також є товариська гра з англійським Іпсвічем, запланована на 20 липня.

Шахтар – Хайдук – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ще одним суперником Шахтаря на зборах у Словенії стане Бешикташ. Прес-служба турецького клубу повідомила про це у своїх соцмережах, зазначивши, що дуель відбудеться 17 липня. Гра пройде у місті Домжале. До слова, раніше повідомлялось, що Бешикташ проявляє активний інтерес до Миколи Шапаренка.

Нагадаємо, Шахтар – чинний чемпіон України. За підсумками минулого сезоні йому вдалось випередити Динамо у турнірній таблиці на два очки. У єврокубках команда стартуватиме одразу з групового раунду Ліги чемпіонів.

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