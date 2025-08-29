"Гірники" дізналися опонентів, з якими доведеться боротися за вихід у плей-офф Ліги конференцій 2025/26.

Відбулося жеребкування основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26, за результатами якого Шахтар дізнався своїх суперників.

Донецька команда цього сезону розпочала єврокубкову кампанію в Лізі Європи, де послідовно пройшла фінський Ільвес та турецький Бешикташ, а в третьому раунді вилетіла від грецького Панатінаїкоса у серії пенальті. Щоб потрапити до основного раунду Ліги конференцій, Шахтару довелося здолати швейцарський Серветт, і цей шлях команда Арди Турана подолала успішно, вперше в історії потрапивши до Ліги конференцій.

Перед жеребкуванням Шахтар потрапив до першого кошика команд основного етапу.

Що цікаво, серед суперників Шахтаря є Хамрун Спартанс – команда, яку Динамо здолало у другому раунді цьогорічньої кваліфікації Ліги чемпіонів.

Суперники Шахтаря в основному раунді Ліги конференцій:

Легія (вдома)

Шемрок (на виїзді)

Рієка (вдома)

Абердін (на виїзді)

Брейдаблік (вдома)

Хамрун Спартанс (на виїзді)

