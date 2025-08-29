Шахтар отримав суперників у основному етапі Ліги конференцій – знайомий суперник Динамо
"Гірники" дізналися опонентів, з якими доведеться боротися за вихід у плей-офф Ліги конференцій 2025/26.
Відбулося жеребкування основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26, за результатами якого Шахтар дізнався своїх суперників.
Донецька команда цього сезону розпочала єврокубкову кампанію в Лізі Європи, де послідовно пройшла фінський Ільвес та турецький Бешикташ, а в третьому раунді вилетіла від грецького Панатінаїкоса у серії пенальті. Щоб потрапити до основного раунду Ліги конференцій, Шахтару довелося здолати швейцарський Серветт, і цей шлях команда Арди Турана подолала успішно, вперше в історії потрапивши до Ліги конференцій.
Перед жеребкуванням Шахтар потрапив до першого кошика команд основного етапу.
Що цікаво, серед суперників Шахтаря є Хамрун Спартанс – команда, яку Динамо здолало у другому раунді цьогорічньої кваліфікації Ліги чемпіонів.
Суперники Шахтаря в основному раунді Ліги конференцій:
Легія (вдома)
Шемрок (на виїзді)
Рієка (вдома)
Абердін (на виїзді)
Брейдаблік (вдома)
Хамрун Спартанс (на виїзді)
