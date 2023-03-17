"Минулого тижня ми набагато більше володіли м'ячем, ніж сьогодні, але ми підготувалися до високого пресингу, і коли отримували м'яч, Шахтар був більш відкритим, тому ми могли їх покарати.

Фейєнорд – Шахтар – 7:1 – відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Ми такі щасливі. Це дивовижний результат. Сьогодні у нас все пройшло ідеально. Також ми забили багато голів із-за меж штрафного майданчика.

Не треба очікувати, що нам пощастить із жеребом у чвертьфіналі. Попереду ще дві великі гри. У нас було завдання пройти Шахтар, і ми дуже раді. Можливо, це не виглядає так, але вони дійсно хороші суперники", – цитує Ганцко офіційний сайт УЄФА.

Фейєнорд дізнається ім'я свого суперника в рамках чвертьфіналу Ліги Європи 17 березня.

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