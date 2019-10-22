Шахтар – Динамо Загреб: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Чемпіон України приймає найсильнішу команду Хорватії в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо Загреб розпочнеться о 19:55 за київським часом. Відеотрансляцію можна дивитися на каналі "Футбол 1". Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Шахтар – Динамо Загреб: анонс матчу Ліги чемпіонів

У перших двох турах Шахтар набрав 3 очки – "гірники" без шансів програли Манчестер Сіті, але вирвали фантастичну перемогу в гостях в Аталанти. Спарені матчі із загребським Динамо – визначальний відрізок групового етапу. Якщо Шахтар набере максимум балів проти записного аутсайдера групи, то вихід у плей-офф Ліги чемпіонів стане дуже реальним.

Чемпіон Хорватії на груповому етапі Ліги чемпіонів традиційно роздаровував очки й ні на що не претендував. Тому вважався найкращим варіантом для Шахтаря з третього кошика при жеребкуванні. Втім, на початку турніру Динамо Загреб шокувало Європу розгромом Аталанти – 4:0. Після цього хорвати несподівано стали конкурентом для команди Каштру.

Стартові склади

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Хочолава, Антоніо, Дентінью, Соломон, Коваленко, Додо.

Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Ділавер, Періч, Леовац – Ольмо, Адемі, Моро, Оршіч – Гаврановіч.

Запасні: Загорац, Хайровіч, Гояк, Шітум, Іванушец, Петковіч, Кандзьор.

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