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Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України

12:06 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України
Мораєс втікає від Шапаренка / ФК Шахтар

Донецький Шахтар і київське Динамо позмагаються за перший трофей нового сезону на внутрішній арені. Який прогноз на матч Шахтар – Динамо і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

 

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться у вівторок, 25 серпня, у Києві. Початок матчу за Суперкубок України – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Шахтар – Динамо: де дивитися матч Суперкубка України

Прогноз букмекерів на матч Суперкубка України Шахтар – Динамо:

Фахівці з MarathonBet віддають перевагу донеччанам. На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,94. Імовірність нічиєї та успіху столичного гранда оцінюється майже однаково – балами 3,68 і 3,70 відповідно. Ставка на результативну нічию 1:1 в основний час може збільшити виграш у 6,55 разів.

Схожі міркування і в компанії Favorit. Коефіцієнт 1,91 – на перемогу Шахтаря. Потенційна звитяга Динамо менш імовірна – ставки приймають із балом 3,60. На нічию можна поставити з кефом 3,95. Ризикована ставка на мінімальну перемогу киян може солідно поповнити гаманець, адже коефіцієнт на рахунок 1:0 складає 11,50.

Зауважимо, що донеччани стали чемпіонами України в кампанії 2019/20, випередивши "біло-синіх" на 23 очки. Натомість столичний гранд здобув Кубок України. У фіналі кияни переграли полтавську Ворсклу в серії пенальті.

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