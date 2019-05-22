toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція останнього Класичного сезону

18:50 6936 Читать на русском
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція останнього Класичного сезону
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу 30-го туру УПЛ 19.05.2019

Шахтар приймає Динамо у центральному поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – у цій новині на сайті "Футбол 24".

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Матч Шахтар – Динамо в рамках 30-го туру Прем'єр-ліги відбудеться 22 травня у Харкові на ОСК Металіст. Стартовий свисток пролунає о 19:36 – спеціально на честь перемоги Шахтаря в чемпіонаті. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Шахтар – Динамо: де дивитись Класичне

Шахтар – Динамо: стартові склади команд

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвієнко – Патрік, Маркос Антоніо – Соломон, Тете, Фернандо – Кайоде

Запасні: Шевченко, Болбат, Ордець, Тайсон, Дентінью, Нем, Коваленко

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Андрієвський, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Шапаренко, Гармаш, Кравченко, Алібеков, Смирний, Дуелунд

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Український прапор та автограф Лобановського: у мережі з'явились фото нової форми Динамо на сезон 2019/20
11:23
4186
Теги
Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
    Італія — 13:2512836 Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
18
год
:
43
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук