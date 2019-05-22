Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція останнього Класичного сезону

Шахтар приймає Динамо у центральному поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – у цій новині на сайті "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо в рамках 30-го туру Прем'єр-ліги відбудеться 22 травня у Харкові на ОСК Металіст. Стартовий свисток пролунає о 19:36 – спеціально на честь перемоги Шахтаря в чемпіонаті. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Шахтар – Динамо: де дивитись Класичне

Шахтар – Динамо: стартові склади команд

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвієнко – Патрік, Маркос Антоніо – Соломон, Тете, Фернандо – Кайоде

Запасні: Шевченко, Болбат, Ордець, Тайсон, Дентінью, Нем, Коваленко

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Андрієвський, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Шапаренко, Гармаш, Кравченко, Алібеков, Смирний, Дуелунд

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ