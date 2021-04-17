Динамо зустрічається з Шахтарем у центральному матчі 22 туру УПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо стартує о 19:30 на НСК Олімпійський. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", онлайн матч можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Шахтар – Динамо: прогноз на центральний матч УПЛ

Динамо мчить до чемпіонства, маючи 7 очок гандикапу над Шахтарем. Класичне – останній серйозний бар'єр для киян на шляху до титулу. Перемога "гірників" поверне інтригу, а от будь-який інший результат фактично позбавить Луїша Каштру шансів на перше місце. Мірчі Луческу потрібно просто не програти.

Стартові склади команд

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко – Марлос, Антоніо, Майкон, Соломон – Мораєс.

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Хочолава, Сіпріано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентінью.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Караваєв, Буяльський, де Пена – Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Шапаренко, Циганков, Гармаш, Жерсон, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга.

Динамо втратило на Класичне капітана – Сидорчук дискваліфікований. Замість нього очікувався Шепелєв або Андрієвський, однак в підсумку вони обоє виходять з перших хвилин. Натомість несподівано в запасі залишився Шапаренко. Також на лаві розпочинає Циганков – Віктор, мабуть, не готовий на весь матч після травми.

У складі Шахтаря також є сюрприз. Тете чекає свого шансу в запасі, а на фланг атаки, ймовірно, зміститься Марлос, звільнивши центр для Майкона та Антоніо. Теж не зрозуміло, чому в заявку не потрапив Патрік.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ