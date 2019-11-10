Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Шахтар приймає Динамо в центральній битві 14-го туру чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Це вже 4-й бій головних суперників за сезон. Динамо виграло матчі за Суперкубок і пройшло у чвертьфінал Кубка України. Шахтар переграв команду тоді ще Хацкевича у першому колі УПЛ на виїзді. Кияни до звітної зустрічі відставали від підопічних Каштру на 10 очок і не мали іншого виходу, як перемагати. Обидві команди демонстрували пристойний характер у своїх єврокубкових матчах. Динамівці двічі поспіль відігравалися в матчах з Копенгагеном, але в Лізі Європи у них 3 поспіль нічиїх. Шахтар спочатку уникнув поразки від Динамо Загреб вдома, а потім видав героїчний порятунок у Хорватії. Та й в останньому кубковому Класичному "гірники" перевели гру в овертайм у той же компенсований час.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Відзначаємо, що в обох команд дискваліфіковані центральні півзахисники. Досвідченого Алана Патріка міняє 19-річний Маркос Антоніо, а капітана Сергія Сидорчука – Володимир Шепелєв. З несподіваного також 2 ходи Олексія Михайличенка. У нападі Жерсон Родрігес виходить вперше за 4 матчі, а в середній лінії зіграє більш атакувальний, ніж Буяльський чи Гармаш, Микола Шапаренко.

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Майкон, Марлос, Дентінью, Борячук

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв – Караваєв, Циганков, Шапаренко, Вербіч – Жерсон

Запасні: Нещерет, Кадар, Буяльський, Де Пена, Гармаш, Соль, Бєсєдін

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Склад «Шахтаря» на суперматч із «Динамо». #ШахтарДинамо



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Шахтар – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 10 листопада 2019