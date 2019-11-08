Шахтар – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Шахтар прийме Динамо в Харкові в рамках 14-го туру УПЛ. Який прогноз на матч та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 10 листопада у Харкові на ОСК Металіст. Початок гри о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Шахтар – Динамо, прогноз букмекерів на матч чемпіонату України:

Шахтар вважається беззаперечним фаворитом поєдинку на ОСК Металіст. Фахівці букмекерської контори Marathon Bet перемогу "гірників" оцінюють у 1.70. На тріумф Динамо пропонують коефіцієнт 4.65, а поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш рівно в 4 рази.

Нагадаємо, Шахтар після 13-ти турів є абсолютним лідером Прем'єр-ліги. В активі команди Луїша Каштру 37 очок з 39-ти можливих – лише Олександрія змогла відібрати очки в донеччан. Динамо йде на другій позиції, відстаючи від Шахтаря на 10 пунктів.

До слова, в матчі першого кола Шахтар переміг Динамо з рахунком 2:1. Нещодавно кияни з аналогічним рахунком в екстра-таймі взяли реванш у Кубку України, вибивши "гірників" з турніру.

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