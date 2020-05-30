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Шахтар – Динамо: прогноз на матч УПЛ

07:30 898 Читать на русском
Шахтар – Динамо: прогноз на матч УПЛ
Шахтар – Динамо: прогноз на матч УПЛ 31 травня 2020

Шахтар прийме Динамо у Києві в рамках 24-го туру УПЛ. Який прогноз на гру та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

 

Матч УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 31 травня у Києві на НСК Олімпійський. Початок гри – о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Попри те, що домашній поєдинок Шахтар буде проводити в Києві, саме "гірників" букмекери вважають фаворитами гри. На перемогу донеччан bWin пропонує поставити з коефіцієнтом 1.9, виграш Динамо оцінюється в 3.6, а нічия – у 3.4. Солідарні зі своїми колегами і фахівці William Hill. Британці оцінили перемогу Шахтаря ще скромніше – 1.83, а виграш киян видається ще менш ймовірним – 3.9. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.7.

До слова, для обох команд звітний поєдинок стане першим після відновлення чемпіонату України. В осінній частині УПЛ Шахтар двічі переміг Динамо (1:0 та 2:1). Щоправда, кияни змогли помститися в національному Кубку, вибивши "гірників" із турніру на стадії 1/8 фіналу.

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