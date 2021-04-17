Класичне завжди мало величезний вплив на долю чемпіонства, однак вже давно результат дербі не був настільки важливим для грандів. Динамо нині випереджає Шахтар на сім очок, тож сьогоднішній успіх за чотири тури до кінця сезону де-факто коронує киян – а успіхом може вважатися навіть нічия. Шахтар же в разі власної звитяги закрутить інтригу, адже у "біло-синіх" вкрай непростий календар наприкінці чемпіонату – розтринькати чотири залікових бали у битвах з Інгульцем, Ворсклою, Маріуполем і Колосом цілком реально, хоча повірити в це важко. Словом, сьогодні поразка неприпустима для обох команд.

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Шахтар – Динамо: де дивитися Класичне – матч року в УПЛ

Важко було уявити настільки важкий сезон Шахтаря. Вже восени підопічні Луїша Каштру йшли так собі, розписавши нічиї з Зорею, Десною, Олександрією, Ворсклою та, несподівано, з Рухом – єдиним успіхом "помаранчево-чорних" у великих матчах УПЛ став розгром Динамо, однак там кияни весь другий тайм грали у меншості. Повернути лідерство до паузи у чемпіонаті команда не змогла, а в другому колі вона остаточно "поплила". Нічию з Колосом та поразку від Зорі ще можна зрозуміти, але виліт з Кубка від Агробізнеса та програш Львову при трьох пропущених голах – це була ганьба. До того ж, клуб розривали конфлікти з Тайсоном, а практично всі лідери банально втратили форму.

В останніх чотирьох турах УПЛ Шахтар ожив, розгромивши Десну (4:0) і впевнено переміг Ворсклу (2:0), ну і Маріуполь рознесли у розминочному режимі (3:0) – до речі, за даний період екс-киянин Мораєс забив чотири голи. Непогано, але саме між цими поєдинками і сталася поразка Львову, а нинішня Полтава не виглядає настільки ж непоступливою, як восени. Таким чином, важко зрозуміти істинну силу донеччан перед Класичним. Вони можуть як зганьбитись на десятиліття вперед, так і дефрагментувати на атоми потужний колектив.

В тактичному плані Шахтар залишається вірним собі, організовуючи велику кількість швидких позиційних атак, домінуючи, комбінуючи й створюючи багато моментів. Команда дуже агресивна й технічна – втім, за очікуваними голами донеччани поступаються прагматичному Динамо. Проблема полягає не тільки в спаді форми підстаркуватих лідерів: "гірники" втратили Ісмаїлі (найкращого по вриванням у штрафний в УПЛ), без Коваленка просіла динаміка у центрі поля, а Соломон і Тете більш орієнтовані на дриблінг та завершення епізодів – вони не такі корисні в асистуванні, як праймові Тайсон і Марлос. При цьому резерв у Луїша Каштру зовсім не вражає.

В обороні Шахтар теж не тішить. Вже навіть футболісти Львова та Агробізнеса розуміють, як грати по високій лінії "помаранчево-чорних", а з провалами на стандартах Луїш Каштру втомився боротись – після Роми він просто визнав, що це місце є вразливістю донеччан. Крім того, під високим пресингом захисники почасти панікують, як той же Вітао зі Львовом. Втім, переоцінювати ці проблеми теж не варто, адже колектив не робить нетипових для УПЛ помилок – всі вони характерні і для підопічних Мірчі Луческу. Просто раніше Шахтар рідше допускав їх у битвах з аутсайдерами.

Динамо пройшло поточний сезон надзвичайно рівно. Досі в активі "біло-синіх" майоріє всього одна поразка – Шахтарю в Класичному, коли довелося грати у меншості. Крім цієї невдачі, колектив віддав очки лишень чотири рази (Колосу, Зорі й двічі Десні), причому в другому колі УПЛ кияни допустили тільки одну осічку, вигравши шість останніх матчів. Щонайголовніше, колектив Мірчі Луческу навесні навчився перемагати в поєдинках, де реально вирішується доля чемпіонства – Зорю винесли у ефектному стилі, а вперту Олександрію дотиснули в компенсований час. Шахтарю такого характеру сильно не вистачало.

Головним плюсом Динамо виступає грамотна структура й різнобарвність. В цих аспектах найкращими завжди вважалися "гірники", але прямо зараз "біло-сині" виглядають колективом без однозначно провальних місць – так, у всіх лініях є проблеми, однак всі вони маскуються за ефективною позиційною роботою та класним розподілом ролей. Буяльський розкрився в якості такого собі Мюллера чи Горецки, відкриваючи простір і атакуючи штрафний з глибини, Шапаренко став одним з найкращих за просуванням м'яча, Сидорчук класно відкривається й роздає передачі, Забарний веде єдиноборства, Сирота має непоганий пас, тощо.

При цьому динамівці можуть зіграти по-різному – і від контролю, і від оборони з контратаками, і від агресії, і від великої кількості єдиноборств з відкритим тилом. Все залежить від плану на суперника. Іноді Мірча Луческу з ним помиляється, але промахи оперативно виправляються по перерві – це було особливо помітно по матчах із Зорею та Олександрією, коли рівний перший тайм змінювався розривом середняків у другому.

Мінусом у футболі Динамо виступають провисання по темпу. Команда рідко проводить матч рівно – вона або довго прокидається, починаючи з млявих перекатів без загострення, або розслабляється після класних 60-70 хвилин. В такі відрізки суперники нав'язують зручний для себе сценарій зустрічі і навіть забивають, хоча в цілому у киян найкраща оборона УПЛ. Крім того, підопічним Мірчі Луческу частенько бракує креативу перед штрафним – до нього вони доходять легко, а далі починаються танці з бубном. Це не завадило стати найкращим колективом за показником очікуваних голів, однак у топ-матчах недолік постійно нагадує про себе.

Шанси у Шахтаря будуть, але в цілому Динамо виглядає сильніше й стабільніше. Втім, букмекери вважають фаворитом саме донецьку команду.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ісмаїлі, Коноплянка – Вербіч, Бурда, Костевич, Нещерет, Белуце

Дискваліфіковані: Сидорчук

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Майкон – Тете, Патрік, Соломон – Мораєс

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Забарний, Миколенко – Шапаренко, Шепелєв – Циганков, Буяльський, де Пена – Бесєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Навряд чи поєдинок стане яскравим, адже ціна помилки у ньому надзвичайно висока. Динамо не стане сильно ризикувати без Сидорчука, та і на флангах у киян є проблеми – Жерсон виходив з лавки в останніх двох матчах, де Пена ніколи не створював перевагу зліва, а Циганков тільки-но відновився від пошкодження. Шахтарю, своєю чергою, зайвий раз розкриватись теж не бажано, адже кияни розірвуть на контратаках, як у Суперкубку.

Вочевидь, телеглядачі зможуть побачити голи, адже оборона обох колективів далека від ідеалу, а атака регулярно забиває не менше двох м'ячів за гру. При цьому у "гірників" сильніша мотивація на перемогу ("біло-синім" достатньо просто не програти), а кияни виглядають краще у структурному плані. В таких умовах найбільш вірогідним результатом здається результативна нічия – на неї кияни точно погодяться.

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