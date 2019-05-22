Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 30-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар підійшов до останнього Класичного в сезоні не тільки в якості чемпіона, а й у статусі найбільш титулованого клубу в історії незалежної України. В активі донеччан тепер 34 трофеї (включно з Кубком УЄФА), що рівно на один більше, ніж у киян – хоча за перемогами в чемпіонатах "біло-сині" досі мають перевагу в три "золота". Картину повної домінації "гірників" псує лише той факт, що за очними зустрічами з Динамо в даному розіграші УПЛ рівність – дві нічиї та по одній перемозі. Крім того, в протистоянні "Фонсека-Хацкевич" також немає лідера, тому сьогодні один з грандів зможе хитнути шальки терезів на свою користь.

Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Мотивації на цей поєдинок Шахтарю відверто бракує. Так, можна покращити статистику та відсвяткувати тріумф у внутрішніх змаганнях перемогою над принциповим суперником на своєму полі (концерт вже запланований), однак досвід показує, що донеччани не особливо горять такими ідеями. Рік тому вони в статусі чемпіона безславно програли Динамо на виїзді, а до того били киян лише тоді, коли це дійсно було потрібно. Та й бразильцям вже нецікавий футбол – Тайсон в інтерв'ю зізнався, що якби його співвітчизникам дозволили відлетіти додому прямо зараз, вони б це неодмінно зробили.

"Фонсека вже може відпустити бразильців на карнавал на батьківщину", – Близнюк прокоментував чемпіонство Шахтаря

Мотивація Динамо набагато вища. Для віце-чемпіонів дане Класичне є останнім у аргументом у загалом провальному сезоні – навіть Ігор Суркіс зробив обмовку про те, що "біло-сині" програли золото не в матчах з Шахтарем. Олександру Хацкевичу перемога в дербі потрібна найбільше, адже рішення по його майбутньому в клубі, схоже, досі немає. У роботі білоруса виключне значення посідав успіх в очних поєдинках проти "гірників", однак нині ситуація вирівнялася; ще одна звитяга Фонсеки – і пукнт про перевагу над португальцем буде викреслений зі списку чеснот чинного тренера. Та й футболістам Динамо потрібно вигравати, адже до цього вже й так було дві нічиї та непростий матч з Маріуполем. Врешті-решт, це ж дербі проти чемпіонського Шахтаря, який випереджає тебе на 11 очок – на такі матчі не потрібно налаштовувати.

Сильні та слабкі сторони

Шахтар, на перший погляд, є командою без слабких місць. Дійсно, у другому колі донеччани виглядають неймовірно переконливо – за 11 матчів УПЛ у другій половині сезону вони наштампували 22 голи, пропустивши всього один і при цьому не зазнавши жодної поразки. Тріо Тайсон-Ісмаїлі-Мораєс є головною причиною такого успіху, адже на їхні дії приходиться більше половини забитих м'ячів у чемпіонаті – 6 голів, 7 асистів. Крім того, Тайсон та Мораєс організували гол у чвертьфінальному кубковому Класичному. Словом у "помаранчево-чорних" і позаду все добре, і попереду є кому реалізовувати перевагу.

Шахтар – Динамо: матч розпочнеться о 19:36 на честь чемпіонства "гірників"

Назвати залежність від бразильського тріо мінусом у грі Шахтаря важко, адже в Україні ніхто протидії цим виконавцям так і не знайшов. Втім, варто зазначити, що у верхній шістці "гірники" не так вже й багато забивають – лише Львів та Зоря пропустили більше двох м'ячів. Шахтар при цьому домінував по грі в кожному з поєдинків; так, у минулому турі підопічні Фонсеки цілком могли розгромити суперника, однак вдалося здобути лише мінімальну перемогу. Та й в обороні не все так гладко – Олександрія яскраво продемонструвала вразливість на стандартах, забивши один гол та ледь не забивши другий. Словом, чемпіони – неідеальні.

Важливим плюсом Динамо у Класичному є вкрай неприємний для Шахтаря стиль гри. Кияни добре тримають компактність, грамотно пресингують та добре визначають слабкі зони в захисті, на які або тиснуть, або навпаки – залишають вільними при тиску на задню лінію, сподіваючись на невдалий пас (цим часто грішить Кривцов). Силовий футбол "біло-синіх" часто вибиває з колії норовливих бразильців, які починають скандалити та отримувати вилучення. Та й загалом киянам даються ці поєдинки: навіть поразка у Харкові в матчі другого кола прийшла після шального удару Коваленка в дев'ятку в компенсований час – загалом же Динамо тоді виглядало цікавіше. Варто відзначити також Віктора Циганкова, який у п'яти останніх матчах виконав чотири асисти та забив красень-гол.

Маркевич: Динамо захоче грюкнути дверима в матчі з Шахтарем

Мінуси "біло-синіх" очевидні. Олександр Хацкевич класно готується до дербі, однак дуже слабко керує ходом гри. Типова картина Класичного: Динамо переконливо проводить перший тайм, але в другому Шахтар набирає оберти, а кияни відверто стоять. В зустрічі мсіячної давнини віце-чемпіони посилили тиск в другому таймі, однак у першому діяли максимально обережно, ніби їм було що втрачати – як наслідок, нульова нічия принесла донеччанам "золото" де-факто. Втім, коучінг Хацкевича – це ще півбіди. У Динамо вилетіли практично всі форварди, а також Віталій Миколенко. Зрештою, не слід не забувати і про привозну оборону: динамівці в останніх п'яти матчах не пропускали лише від Львова та Шахтаря – причому від Олександрії та Маріуполя прилетіли катастрофічно прості голи.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Дане Класичне дербі стане 61-м в рамках чемпіоната України. В 60 попередніх поєдинках цих команд в УПЛ Динамо перемогло 24 рази, Шахтар – 20, а ще 16 матчів завершились внічию.

2. Загальний рахунок протистояння у Класичних дербі, проведених в рамках чемпіонатів України – 76:69 на користь Динамо.

3. У Харкові в рамках УПЛ було проведено всього 5 Класичних. Шахтар переміг у них лише одного разу, зазнавши при цьому трьох поразок та зігравши один матч внічию. Загальний рахунок протистояння у Харкові в чемпіонаті – 5:7 на користь "столичних".

4. Найрезультативніший матч між цими командами був зіграний саме в рамках УПЛ – 12 грудня 2016 року у Києві динамівці поступились "гірникам" з рахунком 3:4.

5. Безпрограшна серія Шахтаря в чемпіонаті почалася 11 серпня й триває вже 26 матчів (22 перемоги, 4 нічиї). Першу й останню поразку "гірникам" у цьому сезоні завдало саме Динамо (1:0).

6. Столичний клуб забиває гостьові голи в чемпіонатах з 25 лютого 2018 роки вже 20 ігор поспіль (33 м'ячі).

7. Динамо дві з трьох своїх найбільших поразок у чемпіонатах зазнало саме від Шахтаря (двічі по 0:3).

Шапка Луческу, легендарна фраза Жадсона та інше – Шахтар зробив ефектний проморолик перед матчем з Динамо

Кадрова ситуація

У складі Шахтаря перед Класичним виникло кілька дуже серйозних проблем. По-перше, не зіграють Тарас Степаненко та Ісмаїлі – опорник нарвався на дискваліфікацію через перебір карток, а фулбек зазнав пошкодження у матчі проти Зорі. Також не зможуть вийти на поле травмовані Майкон та Андрій Тотовицький, а от поява Марлоса залишається під питанням. Вінгер "гірників" вже відновився після операції на коліні, але випустити його на такий важкий матч буде ризиковано. З іншого боку, Марлосу потрібно набирати форму перед збірною – та й відсутність Ісмаїлі треба якось компенсувати.

Шахтар – Динамо: Марлос готовий зіграти у матчі, – Циганик

Втрати Динамо перед дербі просто колосальні. Фактично, у киян випали усі форварди: Русин перебрав карток, Фран Соль та Беньямін Вербіч травмовані, а Артем Бєсєдін тільки-тільки відновився від пошкодження – він полетів у Харків, однак існують питання щодо його ігрової форми. Крім того, через травми не зможуть вийти на поле Віталій Буяльський та Віталій Миколенко. Сьогодні дуже б знадобився Йосіп Піваріч, але він також травмований. З позитивних новин – лише відновлення Мікеля Дуелунда.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвієнко – Алан Патрік, Маркос Антоніо – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Сідклей – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Бєсєдін

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Навряд чи Шахтар сильно наполягатиме на своїй перемозі. Бразильці зараз мріють про пляжі Копакабани, а не про лікування можливих м'язових пошкоджень – а з урахуванням ймовірної заведеності киян травми можуть бути і серйознішими. "Гірники" рідко викладувались у Класичних, в яких перемагати не обов'язково, однак чим більше стусанів вони отримають на полі – тим більше вони захочуть прибити Динамо. А якщо гості ще й заб'ють гол...

Шахтар – Динамо: Воробей пояснив, чому прийдешнє Класичне стане історичним

Цілком вірогідно, що кияни відкриють рахунок, адже Шахтар дуже важко починає матчі, а "біло-синім" не звикати до гри без форвардів. Втім, у перемогу віце-чемпіонів не віриться: по-перше, без працьовитого Миколенка лівий фланг точно провисне під тиском бразильців та Болбата, який в останніх трьох матчах оформив гол+асист, а по-друге – Динамо завжди віддавало "гірникам" мінімум тайм. Як показує досвід поточного сезону, 45 хвилин шаленого тиску на ворота підопічних Хацкевича конвертувати у більше, ніж один забитий м'яч, Шахтарю не вдається (гол Коваленка на 90+4 – виключення), тому в даному Класичному знову можна прогнозувати нічию.