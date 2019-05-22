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Шахтар – Динамо: де дивитись Класичне

15:02 2402 Читать на русском
Шахтар – Динамо: де дивитись Класичне
Шахтар – Динамо: де дивитись матч 30-го туру УПЛ / Фото ФК Шахтар

Шахтар приймає Динамо в рамках центрального матчу 30-го туру УПЛ. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Матч Шахтар – Динамо в рамках 30-го туру Прем'єр-ліги відбудеться 22 травня у Харкові на ОСК Металіст. Стартовий свисток пролунає о 19:36 – спеціально на честь перемоги Шахтаря в чемпіонаті.

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Поєдинок Шахтар – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 19:25. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, двобій відбудеться без турнірної інтриги. Шахтар вже забезпечив собі золоті медалі чемпіонату. Динамо гарантувало собі другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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