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Шахтар – Динамо: де дивитися матч Суперкубка України

10:58 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: де дивитися матч Суперкубка України
Кендзьора проти Коноплянки / ФК Шахтар

Донецький Шахтар і київське Динамо традиційно зійдуться у битві за Суперкубок України. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Динамо відбудеться у вівторок, 25 серпня, на столичному НСК Олімпійський. Початок поєдинку – о 21:00.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України

Класичне протистояння Шахтаря та Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 20:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу за перший трофей нового сезону.

Зауважимо, що донеччани стали чемпіонами України в кампанії 2019/20, випередивши "біло-синіх" на 23 очки. Натомість столичний гранд здобув Кубок України. У фіналі кияни переграли полтавську Ворсклу в серії пенальті.

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Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України
08:00
16550
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар - Динамо
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