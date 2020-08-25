Шахтар – Динамо: де дивитися матч Суперкубка України

Донецький Шахтар і київське Динамо традиційно зійдуться у битві за Суперкубок України. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться у вівторок, 25 серпня, на столичному НСК Олімпійський. Початок поєдинку – о 21:00.

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Класичне протистояння Шахтаря та Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 20:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу за перший трофей нового сезону.

Зауважимо, що донеччани стали чемпіонами України в кампанії 2019/20, випередивши "біло-синіх" на 23 очки. Натомість столичний гранд здобув Кубок України. У фіналі кияни переграли полтавську Ворсклу в серії пенальті.

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