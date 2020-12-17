"Динамо при Луческу змінилося в кращий бік і стало грати трохи в інший футбол – більш дисциплінований, з іншою тактичною схемою, в цей період розкрилися деякі молоді талановиті гравці. У попередні сезони відставання Динамо від Шахтаря до Нового року було вже досить солідним, і всі розуміли, що доля чемпіонства практично вирішена. Зараз зрозуміло, що Шахтарю доведеться дуже непросто.

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Шахтар дихає в спину київському Динамо – такого давно вже не було. Начебто "гірники" і не дуже-то відстали від "біло-синіх", але головне – пропустили вперед головного конкурента. Це не випадково. Позначилася втома збірників Шахтаря, позначилася захворюваність на коронавірус. Шахтар був одним з перших, хто постраждав від COVID-19. Динамо намагалося уникнути цієї долі, але не вийшло, і тут у всіх молодь знайшлася... При Луческу в складі "біло-синіх" людей п'ять-шість по-іншому заграло. Більше стало конкуренції, тим цікавіше буде далі", – резюмував Бакалов у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо на зимову паузу пішло лідером з 30 очками. У Шахтаря на 4 пункти менше, але є гра в запасі.

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