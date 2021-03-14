У рамках 18-го туру Прем'єр-ліги донецький Шахтар приймає Десну з Чернігова. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

Матч Шахтар – Десна розпочнеться на столичному НСК Олімпійський о 17:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію двобою.

У складі Шахтаря в останній момент виникла зміна. Ісмаїлі на розминці отримав пошкодження, тому замість нього з перших хвилин гратиме Бондар, а Матвієнко переходить на фланг.

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Майкон – Соломон, Антоніо, Патрік, Тете – Мораєс.

Запасні: Пятов, Болбат, Корнієнко, Судаков, Марлос, Дентінью, Коноплянка, Тайсон.

Десна: Паст – Полегенько, Імереков, Тамм, Мостовий – Чепурненко, Огіря – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Картушов.

Запасні: Литовка, Єрмаков, Константін-Крістіан, Домбровський, Арвеладзе, Гітченко, Безбородько, Сухоцький, Дегтярьов.

Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ