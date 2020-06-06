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Шахтар – Десна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

16:00 997 Читать на русском
Шахтар – Десна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Шахтар – Десна: стартові склади та онлайн-трансляція на матч УПЛ

Шахтар в рамках 25-го туру УПЛ приймає Десну. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

4’ Педро Фернандо
 
4’ Педро Фернандо

Матч 25-го туру УПЛ Шахтар – Десна розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ

Стартові склади

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос Антоніо – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Фернандо

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Коваленко, Тете, Соломон, Коноплянка, Піхальонок, Мораєс

Десна: Паст – Фаворов, Імереков, Тамм, Мостовий – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, Тотовицький, Кузик – Філіппов

Запасні: Литовка, Єрмаков, Картушов, Хльобас, Гітченко, Старенький, Будківський, Западня, Шевцов

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