Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 19-го туру УПЛ приймає Десну. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Весняну частину чемпіонату відкривали Динамо і Зоря, здобувши перемоги над Ворсклою і Маріуполем відповідно, а честь розіграти перший у новому році топ-матч УПЛ випала Шахтарю й Десні. Для "гірників" ця зустріч не дуже то й важлива у турнірному плані (вони чемпіони де-факто), але через неї команда набиратиме форму в рамках підготовки до надважкого виїзного поєдинку з Бенфікою. Десні ж потрібно наздоганяти Зорю – звісно, якщо чернігівці дійсно бажають пограти на груповому етапі Ліги Європи.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Всі п'ять матчів між Шахтарем і Десною завершились перемогами "гірників" з різницею м'ячів 11:2. В рамках УПЛ було проведено три поєдинки – донеччани забили в них чотири голи й не пропустили жодного.

2. Найбільший рахунок і найбільша перемога Шахтаря у протистоянні були зафіксовані в рамках 1/32 фіналу Кубка України 2005/06 – 2:5.

3. Лише Руслану Фоміну та Марлосу вдалося забити Десні більше одного голу. Найкращим і єдиним бомбардиром чернігівців у протистоянні залишається Олександр Кожем’яченко.

4. Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 47 матчів поспіль (40 перемог, 7 нічиїх), а на своєму полі – 28 матчів (23 перемоги, 5 нічиїх). Крім того, з 22 вересня донецький клуб більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.

5. Десна не грає внічию на полях суперників з 29 квітня впродовж рекордних для клубу 12-ти матчів (7 перемог та 5 поразок).

6. Андрій Пятов може провести 450-й матч в складі Шахтаря у всіх турнірах, Тайсон може забити 50-й гол у складі "гірників".

Збори Шахтаря

Шахтар провів інтенсивний збір у Туреччині, зробивши ставку на пресинг та налагодження взаємозв'язків між футболістами. Навіть голкіперів вчили грати у спеціальних стробоскопічних окулярах, які могли прискорювати або сповільнювати рух м'яча в очах, або викликати тимчасовий засліплюючий ефект. Крім того, багато уваги приділялося конкретній підготовці під двобій з Бенфікою.

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"Гірники" провели у Туреччині десять матчів, здобувши шість перемог і зазнавши однієї поразки. Суперниками виступали представники Балкан, Латвії, Польщі й Данії – найбільш іменитим серед них був Лех, який донечани переграли з мінімальним рахунком. Також Шахтар провів поєдинок з Волинню (2:0), а загалом команда забила на зборах дванадцять голів, пропустивши сім.

Фіналом всієї підготовки перед поновленням сезону УПЛ став поєдинок проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи. Він продемонстрував відлагоджену систему пресингу й виявив хорошу ігрову та фізичну форму лідерів – навіть Тайсона, який втратив мотивацію, але зробив другий гол. Також якісним футболом здивував Коваленко, ставши героєм зустрічі. Словом, Шахтар входить у сезон у повній бойовій готовності.

Збори Десни

Десна також провела десять матчів на зборах, також здобула перемоги в шести поєдинках і також пропустила всього сім голів; взимку менше пропускали лише Зоря та Олімпік. При цьому чернігівці серйозно переважають в кількості забитих м'ячів (20). Взагалі, в плані атаки зазвичай прагматична команда Рябоконя здивувала, не тільки діючи агресивно, а й почасти забиваючи шедевральні голи – зокрема, цим грішив Калітвінцев. Щоправда, суперники у сіверян були далеко не найсильніші – посередні білоруси, грузини, латвійці та балканці.

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На першому зборі команда традиційно присвятила увагу прокачці фізичної витривалості, а на другому відпрацьовувала тактичні моменти. Загалом, помітно, що чернігівці зробили ставку саме на посилення атакувальної міці (це підтверджує і перехід Гуцуляка), а в обороні все було прекрасно і раніше. Це може стати неприємним сюрпризом для Шахтаря, який восени з великими труднощами втримав мінімальну виїзну перемогу над Десною.

Кадрова ситуація

Шахтар на трансферний ринок не виходив, обмежившись поверненням Вакули, Нема (його намагаються продати) та Фернандо з оренд. Натомість, команду покинули Бутко, Борячук, Муравський, Біблик, Тотовицький і Кулач – причому останні два пішли безповоротньо. Словом, донецький клуб другу половину сезону проведе тим же складом, що і влітку-восени.

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Десна дуже серйозно підсилилась взимку, придбавши не тільки Гуцуляка, а й Будківського, Тотовицького, Арвеладзе, а також естонського захисника Тамма. Втім, і без втрат не обійшлося – Богданов перейшов у Колос, Приндета знову став гравцем Волині, Дегтярьов повернувся в Олімпік, а Артема Фаворова продали а Академію Пушкаша за 470 тисяч євро.

Також варто зазначити, що матч проти Шахтаря через дискваліфікацію пропустять Огіря та Калітвінцев.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Десна

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Алан Патрік – Тете, Коваленко, Коноплянка – Мораєс

Десна: Паст – Фаворов, Імереков, Тамм, Мостовий – Арвеладзе, Домбровський – Картушов, Тотовицький, Кузик – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Головною надією Десни у матчі проти Шахтаря буде якісна гра в обороні, адже у чернігівців в чемпіонаті всього 13 пропущених м'ячів – менше лише у Шахтаря. На зборах сіверяни також непогано відзахищалися, а крім того на стороні гостей гратиме фактор початку сезону – попри фору в один матч, "гірники" ще не до кінця увійшли в ритм, а на пік форми вони повинні вийти аж навесні. Та й бодай трішечки поберегти лідерів варто.

В атаці Десна також додала, але дискваліфікація Калітвінцева стала великим ударом для команди. Крім того, Шахтар у четвер розібрав куди більш потужного суперника, а грати в півноги "гірники" не зацікавлені – їм потрібно якомога швидше набирати форму. Зрештою, у матчі першого кола донеччани мали проблеми лише в другому таймі, несподівано забувши про атакувальні дії, а от до перерви сіверян доволі впевнено розбирали.

Хто стане переможцем, сказати важко, але обидві команди точно повинні забити. Шахтар, за замовчуванням, фаворит, але у першій зустрічі в новому році багато речей можуть піти за неочікуваним сценарієм.

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