Якби календар УПЛ складали за сучасними комп'ютерними розрахунками, а не за застарілими таблицями Бергера, то матч між Шахтарем і Десною у 18-му турі УПЛ просто б не відбувся. Або не відбувся б поєдинок між Зорею та Динамо, який ще й поставили на паралельний час. Просто тому, що в 2021 році в одному турі (а тим паче в один день) стараються не допускати більше однієї топ-зустрічі. Втім, існують великі підозри, що українські футбольні чиновники навіть не знають про такий прогрес у розробці календарів, хоча новітні системи успішно впровадили навіть на сусідній Росії.

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Втім, у нинішній ситуації є навіть певний шарм. Результати паралельних центральних матчів дуже багато значать для розподілу золотих медалей, тож обом грандам та їхнім фанатам доведеться нервувати й озиратись на поєдинок головного конкурента. Прямо як в останньому вирішальному турі. "Гірникам" озиратися доведеться частіше, адже їм, на відміну від Динамо, відступати вже нікуди. Розрив між лідерами і так становить чотири очки, тож осічка може дорого коштувати Шахтарю.

Донеччани жахливо розпочали новий рік. У 2021-му вони провели вісім матчів, вигравши лишень у половині з них – причому у крайніх чотирьох поєдинках вони програли тричі, а мінімальна звитяга над Олімпіком виявилася скандальною. Щонайгірше, невдачі не стали наслідком невезіння чи збігу обставин: Колос заслужив нічию, Агробізнес за 120 хвилин створив моментів на кілька голів, а Зоря перемогла Шахтар, граючи у меншості 25 хвилин – і навіть у переможних матчах проти Маккабі більше щастило саме підопічним Луїша Каштру, за яких стійки грали двічі в одному моменті.

Після кожного фіаско здавалося, що тепер-то Шахтар збереться і влаштує показовий розгром, але нічого такого не відбувається. Навіть ганебний виліт з Кубка від Агробізнеса не завів команду, тож безвольний погром від Роми абсолютно не здивував – фактично, на ньому єврокубкова кампанія "гірників" завершилась. Відсутність характеру, залежність від Степаненка, гра Мораєса, Тайсона і Марлоса в основі при жахливій формі, провальна оборона при стандартах та контратаках – всі ці проблеми Пауло Фонсека "підсвітив" максимально яскраво, знищивши Шахтар у повільному темпі.

Всі вони були характерними і для матчів УПЛ навіть у першому колі. Руху підопічні Луїша Каштру ледь не програли, з Олександрією та Ворсклою були результативні нічиї, а СК Дніпро-1 дотиснули лишень на останніх хвилинах. Не краще команда виступала і проти претендентів на медалі – 2:2 із Зорею, 2:2 з Десною. При цьому середній показник очікуваних очок у поточному сезоні у порівнянні з минулорічним взагалі не просів – "гірники" набивали 2,05 xG, а тепер мають 2,05 xP. Просто раніше донеччани забивали два-три голи за кілька хвилин і потім дозволяли суперникам вирівняти гру, а тепер гра вирівнюється ще до стартового свистка.

Всі ці проблеми різко збільшують шанси Десни на успішний результат, однак навіть за таких умов Шахтар залишається фаворитом протистояння. У команди вищий клас, більше кадрових ресурсів, кращі показники очікуваних забитих і пропущених голів і краща структура гри – чернігівці аж занадто заточені на контратаки. "Гірники" навіть у кризовій формі ефективніше розкривають простір на чужій половині поля й краще просувають м'яч. Крім того, сьогодні їм вже точно не можна втрачати очки – ні за яких обставин. Проблема полягає лишень у тому, що ці прості істини лунали і перед ганьбою з Агробізнесом.

Конкретно з Десною "помаранчево-чорні" виступають успішно. Сіверяни практично в кожному поєдинку дають гідний бій Шахтарю, але осіння нічия стала першою за дев'ять матчів, у якому чернігівці не програли. Втім, у поточному сезоні дебютна перемога Десни виглядає найбільш вірогідною – довгий час вони обходили донеччан за очікуваними очками, а зараз підопічні Олександра Рябоконя програють їм всього півбалу.

Козирями Десни у матчі проти Шахтаря буде дуже крута оборона і максимально швидкий перехід з оборони в атаку. Небезпечними виглядають і стандарти, однак через дискваліфікацію Будківського ефективність подач та закидань у боротьбу сильно просяде – кращого й вищого нападника у сіверян немає. Головними ж проблемами виступають позиційні атаки та гра під високим темпом передач суперника – при володінні понад 55% чернігівцям вже ніде розбігтись у контрвипадах (суперник закривається), а швидкий рух м'яча поступово заганяє Десну до власного штрафного.

Крім того, для Десни характерні проблеми з реалізацією. В якийсь момент різниця між очікуваними голами та реальними досягнула 10 очок, однак в останніх поєдинках підопічні Олександра Рябоконя почали вирівнювати статистику – зараз різниця становить лишень -6,61 xG. На цьому тлі втрата Будківського та Коноплі все сильно ускладнює. Словом, Десні навіть проти нинішнього Шахтаря буде дуже важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Степаненко (Шахтар)

Дискваліфіковані: Будківський (Десна)

Не зіграють з інших причин: Конопля (Десна; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Десна

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Соломон, Марлос, Антоніо, Тайсон – Мораєс

Десна: Паст – Полегенько, Гітченко, Тамм, Мостовий – Єрмаков, Огіря – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Дегтярьов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Десна – вкрай серйозний суперник для Шахтаря. У поточному сезоні чернігівці вже розписали з "гірниками" нічию, а також двічі відібрали очки у Динамо й перемогли Зорю у першому колі УПЛ. Крім того, за очікуваними показниками сіверяни поступаються "помаранчево-чорним" на дещицю, а їхня оборона та контратаки здатні створити дуже великі проблеми чемпіону. Тим паче, коли той залишився без Степаненка. На один гол у ворота Трубіна точно можна сподіватись.

До того ж, підопічним Олександра Рябоконя теж необхідно вирішувати турнірні завдання. Поразка за умов паралельної звитяги або навіть нічиї Зорі болісно вдарить по перспективах боротьби за бронзу. Луганці і так виграють два очки при матчі в запасі, а знизу Десну ще й Ворскла підтискає. Матч на НСК Олімпійський має стратегічне значення для всього чемпіонату.

Говорити про те, що Шахтар зараз вже точно налаштується на УПЛ, не хочеться. Набридло. Можливо, совість прокинеться у бразильців, але це, як говорить класик, не точно. Втім, навряд чи донеччани не розуміють, наскільки катастрофічні наслідки матиме фіаско в сьогоднішній зустрічі – без чемпіонства та прямої участі в ЛЧ легіонери не засвітяться перед скаутами, а Луїш Каштру взагалі може залишитись без роботи достроково.

Ніхто не сумнівається, що на технічному й тактичному рівні Шахтар на порядок сильніший за Десну. При цьому команда Луїша Каштру регулярно забиває у її ворота. Навіть у нинішній формі "гірники" виглядають потужно – а тим паче вони сильніші на тлі відсутності двох провідних виконавців сіверян. Саме тому без голів донеччан матч уявити важко.

Як піде далі – важко сказати, але хід чемпіонату, остання зустріч між командами, кризовість футболу Шахтаря та втома "гіринків" від великої кількість матчів за місяць дозволяють сподіватися на нічию. Навряд чи суперники багато забиватимуть, але 1:1 здаються цілком вірогідними. Десну такий рахунок влаштує, а захистити його настільки сильній обороні точно до снаги.

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