Відділ жіночого футболу УАФ разом з керівниками клубів визначились з форматом проведення жіночого чемпіонату України з футболу 2022/23.

Старт чемпіонату України з футболу запланований на 10-11 вересня, а в турнірі візьмуть участь 12 клубів, повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу.

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Склад учасників сезону 2022/23 виглядає таким чином: Атекс (Київ), Верес (Рівне), Динамо (Київ), Дніпро-1 (Дніпро), Житлобуд-2 (Харків), ЕМС-Поділля (Вінниця), Колос (Ковалівка), Кривбас (Кривий Ріг), Ладомир (Володимир), Маріуполь (Маріуполь), Пантери (Умань), Шахтар (Донецьк). Зазначається, що Житлобуд-1 (Харків) та Восход (Херсон) не братимуть участь у чемпіонаті через небезпечну ситуацію в їхніх регіонах, проте місце за клубами у Вищій лізі збережуть на наступний сезон.

Також у жіночій першості буде розроблено та ухвалено спеціальний регламент, який передбачатиме умови проведення матчів в умовах воєнного стану. Слід додати, що Шахтар піднявся з Першої ліги, де знищував своїх суперниць – різниця м'ячів становила 89:0 за 10 матчів.

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