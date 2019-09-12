Шахтар дебютував у груповому турнірі Ліги чемпіонів 19 років тому з історичного розгрому від Лаціо – ретро дня

12 вересня виповнилося 19 років з дня першого поєдинку Шахтаря в групі ЛЧ. На жаль, перший млинець виявився глевким.

12 вересня 2000 року Шахтар провів перший у своїй історії поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів. На донецькому стадіоні Шахтар в присутності 32 тисяч глядачів підопічні Віктора Прокопенка програли Лаціо з рахунком 0:3.

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Голи Клаудіо Лопеса, Павела Недведа та Сімоне Індзагі принесли римлянам комфортну перемогу.

"Матч проти Лаціо, кольори якого тоді захищали Верон, Сімеоне, Неста, Міхайловіч, Перуцці і інші зірки, я запам'ятав назавжди! Дуже пишаюся тим, що брав участь в тому історичному поєдинку", – написав екс-захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук в Instagram.

До слова, 18 вересня Шахтар стартує в Лізі чемпіонів 2019/20. Суперником "гірників" на ОСК Металіст стане Манчестер Сіті.

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