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Шахтар дає можливість усім охочим стати тренером футбольної Академії "гірників"

12:28 266 Читать на русском
Шахтар дає можливість усім охочим стати тренером футбольної Академії "гірників"
Шахтар дає можливість кожному охочому стати тренером академії "гірників"

"Гірники" оголосили реєстрацію на навчальний курс підготовки спеціалістів для клубної академії.

Шахтар запускає освітній проект з підготовки тренерів футбольної Академії, повідомляє прес-служба "гірників".

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Кращі з кращих за підсумками відбору отримають пропозицію пройти модульне навчання (безкоштовно), І їм буде видано сертифікат про успішне завершення курсу. Найперспективніші учасники проекту, чий потенціал, харизма і здатнісит до виховання юних футболістів проявляться найбільш яскраво, посядуть місце в числі тренерів Академії Шахтаря.

Щоб стати учасником проекту, необхідно зареєструватися на сайті донеччан з 1 до 12 березня і пройти кілька етапів відбору: інтерв'ю з HR-фахівцем, тестування здібностей і мотивації, виконання завдання по відеоаналіз матчу. За результатами відбору буде сформована група з 20 осіб.

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