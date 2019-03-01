Шахтар дає можливість усім охочим стати тренером футбольної Академії "гірників"

"Гірники" оголосили реєстрацію на навчальний курс підготовки спеціалістів для клубної академії.

Шахтар запускає освітній проект з підготовки тренерів футбольної Академії, повідомляє прес-служба "гірників".

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Кращі з кращих за підсумками відбору отримають пропозицію пройти модульне навчання (безкоштовно), І їм буде видано сертифікат про успішне завершення курсу. Найперспективніші учасники проекту, чий потенціал, харизма і здатнісит до виховання юних футболістів проявляться найбільш яскраво, посядуть місце в числі тренерів Академії Шахтаря.

Щоб стати учасником проекту, необхідно зареєструватися на сайті донеччан з 1 до 12 березня і пройти кілька етапів відбору: інтерв'ю з HR-фахівцем, тестування здібностей і мотивації, виконання завдання по відеоаналіз матчу. За результатами відбору буде сформована група з 20 осіб.

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